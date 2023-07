Advertisement

MP Politics: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तोमर को राज्य चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर मोदी सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं।

BJP appoints Narendra Singh Tomar as the convenor of the State Election Management Committee for the Madhya Pradesh Assembly elections. pic.twitter.com/5wO4EY2UTf