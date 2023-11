Advertisement

MP Elections 2023 Live: मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान आज यानी शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इस बार 2,533 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। यहां मुकाबला मुख्य रुप से बीजेपी और कांग्रेस में है। जहां एक तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के भविष्य के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। तो वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बताया, “…सब सच्चाई का साथ देंगे। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं जो कहूंगा कि इतनी सीटें आएंगी..जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी…भाजपा के पास पहले पुलिस, प्रशासन और पैसा था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, प्रशासन और पैसा है।”

इंदौर-1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मैं मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि वोट जरूर करें। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाएगी, यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी। हम विकास कार्य करेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था। हम 150 से अधिक सीटें जीतेंगे।

मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ये वीडियो नरसिंहपुर का है, जहां एक महिला वोट डालने के लिए पहुंची है।

#WATCH | Madhya Pradesh Elections | Voting begins on all 230 assembly seats of the state. Visuals from a polling station in Narsinghpur. pic.twitter.com/oScn13DPuG