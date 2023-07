रिकॉर्ड बनाने की ओर जिला पुलिस, गुम हुए हजार से ज्यादा मोबाइल लौटाए

Advertisement

झारखंड की जमशेदपुर पुलिस एक रिकॉर्ड स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। जमशेदपुर पुलिस ने अब तक कुल एक हजार से ज्यादा मोबाइल जो गुम हो गए थे या फिर गलती से खो गए थे, ऐसे मोबाइल को उनके मालिकों को लौटाया है। शुक्रवार को बिष्टुपुर थाना परिसर के मल्टीपरपस हॉल में ऐसे ही एक गुम हुए मोबाइल के वितरण के लिए एक कैंप लगाया गया। इस कैंप में कुल 187 मोबाइल को उनके धारकों को लौटाया गया। इस वितरण समारोह में एसएसपी प्रभात कुमार, ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुणायत, डीएसपी सीसीआर अनिमेष गुप्ता समेत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के थाना प्रभारी मौजूद रहे। मोबाइल पाकर खिल उठे चेहरे इस कैंप में कुल 187 मोबाइल को उनके धारकों को लौटाया गया। इनमें 163 मोबाइल शहरी क्षेत्र और 24 मोबाइल ग्रामीण क्षेत्रों के है। वितरण समारोह में अपने खोए हुए मोबाइल को पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। कई लोगों का कहना था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके मोबाइल उन्हें वापस मिल पायेगा।

क्राइम मीटिंग के दौरान सामने आया था आंकड़ा

एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि क्राइम मीटिंग के दौरान उन्होंने पाया कि गुम हुए मोबाइल की संख्या तीन हजार से भी ज्यादा है। इनके लिए पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। यहीं से इन मोबाइलों को ढूंढ निकालने का आदेश दिया गया। अब तक 1147 मोबाइल का वितरण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर पुलिस को शहर के बाहर और राज्य के बाहर से भी मोबाइल गुम होने की शिकायत आती है। चैट बोट के माध्यम से दर्ज करे मामला आपको अपने मोबाइल पर पुलिस द्वारा जारी मोबाइल नंबर 9006123444 को सेव कर लेना है।

नंबर सेव करने के बाद इसी नंबर पर HI, HELLO, JOHAR, या HELP जैसा कोई भी शब्द टाइप कर भेजें। शब्द टाइप करते ही आपके मोबाइल पर एक गुगल फॉर्म का लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल पर एक फॉर्म खुलेगा जिसमें दिए गए जानकारियों को भरना होगा। इस फॉर्म में आपके स्थानीय थाने का नाम, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियों के अलावा एक आईडी कार्ड और मोबाइल का बिल या मोबाइल के डब्बे का फोटा अपलोड करना होगा। जानकारी अपलोड करते ही यह सारी सूचना पुलिस के पास चली जाएगी. इसके बाद पुलिस आपके मोबाइल को ढूंढने में लग जाएगी। मोबाइल मिलते ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर मेल पर जानकारी भेज दी जायेगी।

