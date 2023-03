केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली की प्रमुख यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Milia Islamia University) में होली खेलने के दौरान कुछ छात्रों ने जमकर बवाल किया है। छात्रों ने इस दौरान अल्लाह-हू-अकबर और नारा-ए-तकबीर के भड़काऊ किस्म के नारे लगाते हुए दिखे।

जामिया यूनिवर्सिटी के जामिया नगर स्थित परिसर के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। जिसमें छात्र भड़काऊ नारे लगाते दिख रहे है। पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा ने कुछ वीडियो शेयर की जिसमें कुछ लोग अल्लाह हू अकबर के नारे लगाते नजर आ रहे हैं।

वहीं, वीडियो में सुनाई दे रहा है कि ‘रंग लगाते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती’। इस दौरान हिंदुओं को त्योहार मानने से रोका गया। दरअसल, होली से पहले जामिया में ‘रंगोत्सव’ नाम से बुधवार (1 मार्च 2023) को होली मिलन का कार्यक्रम हुआ। इसका कार्यक्रम का आयोजन गेट नंबर 13 के पास अंसारी ऑडिटोरियम के पास हुआ था। ऐसे में छात्रों ने भड़काऊ नारे लगाकर होली खेलने से मना कर दिया।

Post by a student of govt-run Jamia Milia Islamia asks fellow students to not celebrate Holi as it is a kafir festival, says all Hindus are burning alive their community members



After several posts such this, students celebrating Holi in the campus were targeted yesterday pic.twitter.com/Rm7qYtAd7X