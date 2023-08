‘दूध पीता बच्चा मत समझना’, AAP सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तंज

Advertisement

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि संजय सिंह ने आज यानी शुक्रवार (11 अगस्त) को प्रेस वार्ता कर संसद से सांसदों को निलंबित किए जाने पर अपनी बात कही।

संजय सिंह ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दो बार सज़ा मिल रही है। जब आज संसद सत्र ख़त्म हो रहा है तो मेरा निलंबन विस्तार कर दिया गया है। इसकी वजह समझ आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते देखा। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। Blah Blah कुछ भी बोले जा रहे थे। जबकि उन्हें बोलना मणिपुर पर था।

उन्होंने कहा कि ये 24 जुलाई को चिट्ठी जारी कर कहते हैं कि सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र से निलंबित किया जाता है। फिर ये अचानक से निलंबन बढ़ा देते हैं कि कहीं संजय सिंह संसद में ना आ जाये। भाजपा को इतना डर लगता है। हम संसद के बाहर इनके काले कारनामों को नंगा करेंगे।

संजय सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब से INDIA का गठबंधन बना है तब से मोदी जी का गुस्सा बाहर आ रहा है। मणिपुर रो रहा है और मोदी जी हंस रहे हैं। कल 3-4 बार blah Blah Blah नाजाने क्या बोल गए थे। प्रधानमंत्री जी, ऐसे मानसिक संतुलन मत खोइए। इतनी नफ़रत, गुस्से से भरे रहेंगे तो यही होगा। इस बार सस्पेंशन का प्रस्ताव लाये हो। अगली बार ‘फांसी’ का प्रस्ताव लाना।

संजय सिंह ने आगे कहा कि आप इतना बदहवास हो गए, परेशान हो गए? जो भी आपके खिलाफ़ बोले उसकी सदस्यता खत्म करो। राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करो। डेरेक ओ ब्रायन आपके खिलाफ़ बोले, सस्पेंड करो। अधीर रंजन चौधरी आपके खिलाफ़ बोलें, सदस्यता खत्म करो।

उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल को सुन रहा था। कहते हैं कि संजय सिंह 56 बार Well में आए। अरे संविधान निर्माताओं ने Well की सुविधा किसी कारण से दी होगी ना? विपक्ष के विरोध के लिए दी होगी ना? 56 इंच की छाती को चुनौती देने मैं 56 बार Well में गया, कोई गलत काम नहीं किया। किसी निजी काम के लिए नहीं गया। हमेशा तुम्हारी तानाशाही, गलतियां, गुनाहों के खिलाफ़ गया। 156 बार जाऊंगा। दूध पीता बच्चा मत समझना। तुम्हारी बंदर घुड़कियों से नहीं डरते। अगर मणिपुर में बहनों को नंगा करके घुमाया जाएगा, तो तुम्हारी लापरवाही को देश के सामने नंगा करने का काम करेंगे।

आप सांसद ने कहा कि भाजपा चाहती है कि इनके ख़िलाफ़ जो भी बोलने वाली आवाज़ें हैं, उनके मुँह पर ताला लगा दो। संसद ख़त्म कर दो। ताकि कोई संसद में मोदी अडानी भाई-भाई, देश बेच कर खाई मलाई” का नारा ना लगाए। अगर संसद में नारा नहीं सुनोगे तो पूरे इंडिया में ये नारा लगेगा।