बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेक्स एजुकेशन (sex education) पर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच अब सीएम नीतिश ने अपनी सफाई पेश की है। नीतीश कुमार ने कहा, मैंने जो कहा था उसे वापस लेता हूं और कृपया मेरी माफी को समझें, मैं माफी मांगता हूं, मैं सिर्फ महिलाओं के सम्मान के लिए बोल रहा था।

नीतीश कुमार ने कहा, अगर हमने कोई बात कही और इस पर इतनी निंदा हो रही है तो हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। हमने तो यूं ही कह दिया था। अगर मेरा बात कहना गलत था तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं। अगर कोई मेरी निंदा करता रहता था तो मैं उनका अभिनंदन करता रहता हूं।

