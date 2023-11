Advertisement

Maratha Reservation: महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण की आग भड़क उठी है। लोग आरक्षण के लिए हिंसक हो गए हैं। इस हिंसा की आग में लोगों ने विधायकों के घर, दफ्तर, व्यवसायों कों निशाना बना रखा है। कही आग जनी की जा रही है तो कहीं घरों पर पथराव हो रहा है। अब इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार प्रदर्शन करने वाले मराठा लोगों को आश्वसन दे रही है। मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों से अपील की है कि सरकार को समय देने के साथ प्रयासों पर भी भरोसा रखें।

मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के सीए एक नाथ शिंदे ने कहा मैं मनोज जारांगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें…यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है…आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं…”

