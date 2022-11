आदिवासियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया डांस, वीडियो हुआ वायरल

पुष्कर सिंह धामी हमेशा से ही अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जातें हैं। आपको बता दें कि आज उन्होंने अपने सरल स्भाव से साबित कर दिया कि वो इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी इतने ज्यादा जमीन से जुड़े नेता है। जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल सीएम धामी राज्य जनजातीय शोध संस्थान उत्तराखंड द्वारा आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव’ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने कलाकारों के साथ डांस किया।

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami participates in the 'Adi Gaurav Mahotsav' program organised by the State Tribal Research Institute (T.R.I.) on the occasion of Tribal Pride Day pic.twitter.com/WxeXeBgnSa