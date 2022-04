कानपुर: लड़की छेड़ रहे शोहदे को एसीपी ने जड़ दिए दनादन 5 थप्पड़, देखें Video

कानपुर में एसीपी ने नाबालिग छात्रा को परेशान कर रहे शोहदे को मर्चेंट चेंबर के पास दबोच लिया। इसके बात ताबड़तोड़़ थप्पड़ जड़ते हुए उसे सबक सिखाकर शांतिभंग में चालान करवा दिया। कानपुर में सिविल लाइंस स्थित डीजी कॉलेज के सामने गुरुवार दोपहर एक बाइक सवार शोहदे ने छात्रा से छेड़खानी करते हुए उसका दुपट्टा खींच लिया। उसी वक्त मौके पर एसीपी ने उस मनचले की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एसीपी ने बताया कि छात्रा के परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने से डर रहे थे जिसके चलते फिलहाल शांतिभंग में कार्रवाई की गई है अगर आरोपित ने दोबारा ऐसी हरकत की तो पुलिस खुद वादी बनकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी।

#Kanpur: Mahtab Aalam used to harras a girl by changing his name to Jagmohan. He was caught red-handed trying to molest her on road, here he is getting serviced by ACP of #UPPolice 😁 pic.twitter.com/E7rXQyS0S6