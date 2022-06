MP दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना

देश में इस वक्त बहुत से राज्यों में चुनाव होने वाले है। जिसे देखते हुए केई राज्यों में चुनावी पारा तेजी से गर्म होता जा रहा है। ऐसे में केई राज्यों में तो सत्ता दल और विपक्ष ने अपना डेरा डालना भी चालू कर दिया है। हालांकि बता दें मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले है। लेकिन उससे पहले पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं जिसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोगों के नब्ज को भी पार्टी की ओर टटोला है।

Addressing the welcome ceremony at Dumna Airport in Jabalpur, Madhya Pradesh. https://t.co/5oTJDF2OkY