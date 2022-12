एमपी : बोरवेल से 8 साल के बच्चे तन्मय को निकालने की कोशिश 60 घंटे से जारी

मध्य प्रदेश के बैतूल में 400 फीट गहरे बोरवेल में फंसे आठ वर्षीय तन्मय साहू को बचाने का प्रयास अभी भी जारी है। पूरे क्षेत्र में पत्थरों की मौजूदगी के कारण ऑपरेशन में देरी हो रही है क्योंकि यह 60 घंटे में प्रवेश करता है।

तन्मय छह दिसंबर की शाम करीब पांच बजे खेत में खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। उनके पिता सुनील साहू ने संवाददाताओं को बताया कि उनका बेटा खेत में खेल रहा था और दूसरे खेत में गया था जहां वह खुले बोरवेल में गिर गया।

Madhya Pradesh | Operation still underway to rescue the boy who fell into a 55-ft deep borewell in Mandavi village in Betul district on 6th December. pic.twitter.com/QC8rXAz3Xb

