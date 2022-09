झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक, BJP सांसद समेत 9 के खिलाफ FIR दर्ज

झारखंड के देवघर से एक बड़ा लापरवाही का मामला सामनें आया है दरअसल देवघर के एयरपोर्ट पर चूक का मामला(Lapse in security of deoghar Airport in Jharkhand) सामने आया है जिसके बाद गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर झारखंड की कुंडा पुलिस में FIR दर्ज कर ली गई है। ये शिकायत एयरपोर्ट के डीएसपी सुमन आनन के कहने पर किया गया है।

देवघर के एयरपोर्ट पर हुई चूक BJP सांसद समेत 9 के खिलाफ FIR दर्ज

बीते 31 अगस्त को बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे और उनके बेटे कनिष्क कांत दुबे, माहिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडेय, पिंटू तिवारी के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरदस्ती प्रवेश करने को लेकर आरोप लगाया गया है और सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा देवघर एयरपोर्ट के निदेशक पर भी मामला दर्ज किया है। दरअसल देवघर एयरपोर्ट पर नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों ने एयरपोर्ट के एटीसी में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश की।

बीजेपी सासंद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के खिलाफ बोले तीखे शब्द

झारखंड के दुमका हत्याकांड के पीड़िता परिवार से मिलने के लिए बीजेपी के कुछ डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा था जिसमें की बीजेपी के सासंद निशिकांत दुबे, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत 9 लोग शामिल थे। दुमका से जाते समय ये लोग जबरदस्ती करीब शाम 5 बजे एयरपोर्ट के एटीसी में दाखिल हो जाते हैं। बस इसके बाद तो शब्दों के बाण चलने लग जाते हैं बीजेपी के सासंद निशिकांत दुबे झारखंड की सरकार पर तीखे वार करते हुए कहते हैं कि झारखंड सरकार ये नहीं चाहती है कि एयरपोर्ट सही रूप से चले। वहीं निशिकांत दुबे ने ये भी कहा कि वो एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं तो वो एयरपोर्ट के एटीसी रूम में जा सकते हैं।

