राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा में ‘अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का किया उद्घाटन, कई योजनाओं की भी शुरूआत की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मंगलवार को पहले हरियाणा दौरे पर कुरूक्षेत्र पहुंची हुई हैं। हरियाणा आने पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र में ‘अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022’ का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने यहां हरियाणा सरकार की 3 योजनाओं की शुरूआत की। इसके बाद उन्होनें NIT के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया जहां बच्चों को डिग्रियां प्रदान की। साथ ही बच्चों को संबोधित किया

Hon’ble President Smt. Droupadi Murmu Ji graces the18th convocation of National Institute of Technology at Kurukshetra.

