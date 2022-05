Delhi Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को 23 मई की सुबह भीषण गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिली है। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश की वजह से मौसम बिल्कुल ही ठंडा हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली के तापमान में 11 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली। बता दें आज सुबह तेज आंधी और बारिश के कारण केई जगह यातायात भी बाधित हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लोगों को पहले ही चेतावानी दे डाली थी। आज सुबह तेज आंधी और बारिश के कारण केई जगहों पर पेड़ भी गिर जाने से केई जगहों पर यातायात भी बाधित हो गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले चार दिनों तक बारिश और तेज आंधी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन बता दें दिल्ली में आज सुबह बारिश के साथ अचानक तेज हवाएं भी करीब 60 से 90 किलोमीटर प्रतिघंटा चल रही थीं। तेज हवाओं के कारण लोगों को काफी तकलीफ भी उठानी पड़ी है। इसके साथ ही बारिश और तेज हवाओं के कारण बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हुई। बता दें कुछ इलाकों में तो निर्माणाधिन मकान की छत और बिजली के तार गिरने की खबर सामने आई है।

Thundershower with moderate intensity rain and gusty winds with speed of 60-90 Km/h would continue to occur over and adjoining areas of entire Delhi and NCR ( Loni Dehat, Hindon AF Station, Bahadurgarh, Ghaziabad, Indirapuram, Chhapraula, Noida, Dadri, Greater Noida, Gurugram,