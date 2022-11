दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता हुई खराब, लोग हुए परेशान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता यानि एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगिरी में बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी का औसतन (AQI) सुबह करीब 9 बजे 320 दर्ज किया गया, जो बीते दिन की तुलना में अधिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बीते दिन (शनिवार) औसतन AQI 311 रिकॉर्ड किया गया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, रविवार सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार इलाके का AQI 343 दर्ज किया गया जबकि आरके पुरम में 335 और बवाना में 334 दर्ज किया गया। दिल्ली-एनसीआर के अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब कैटेगरी में है

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में अगले कुछ दिन न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से एक डिग्री कम यानी करीब 12 डिग्री बना रहेगा जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है

