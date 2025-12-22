Сравнение размеров лота на форексе и других рынках

Что такое лот

Московская биржа время от времени уменьшает лотность некоторых активов. Так, с марта 2021 года лот акций М.Видео уменьшился с 10 до 1, а у Интер РАО — с 1000 до 100. Это увеличило ликвидность и объем ежедневных торгов ценными бумагами этих двух компаний. Минимальная надбавка — минимальный шаг изменения цены лота выставленного на аукцион. Её значение всегда оговаривается в правилах проведения аукциона.

Например, колебание в 100 пипсов на небольших торгах будет иметь не такое большое значение, как такое же колебание при заключении торговой сделки с большим лотом. Учитывая этот факт, трейдер должен очень скрупулезно высчитывать объем лота перед каждой сделкой. Рекомендуемый риск на сделку не должен превышать 3% от размера депозита. Кроме того допустимый риск должен быть фиксированным в рамках вашей торговой стратегии. В случае если ваша торговая система вас подведет, вы сможете сохранить необходимый объем средств на депозите, чтобы позднее, пересмотрев торговую систему, ощутимо приумножить его.

Наконец, мы распечатаем соответствующую информацию о цене в журнале с помощью функции Print(). Наряду с текущими ценами Bid и Ask мы https://forexby.com/ будем включать параметры торговли, такие как размер лота и цена ордера. Вот пример, где мы проверяем стоп-лосс и тейк-профит для ордера на покупку, чтобы убедиться, что цены действительны. Если цена стоп-лосс или тейк-профит недействительна, мы автоматически настроим ее так, чтобы она находилась в нескольких пунктах за пределами уровня стопа. Обратите внимание, что мы используем предопределенную переменную Point вместо функции PipPoint(), которую мы создали ранее.

AccountEquity() — это MQL-функция, которая возвращает текущий баланс счета. Мы делим EquityPercent на 100, чтобы получить дробное значение (0,02). Затем мы умножаем его на AccountEquity(), чтобы вычислить сумму используемого капитала. 2% от долларов — это 200 долларов, и они будут храниться в переменной RiskAmount. Рекомендуется рисковать не более 2-3% своего капитала за сделку. Максимальная сумма, которую вы можете потерять за лота это сделку, должна составлять не более 2-3% от вашего счета.

Расчет лота для рынка Форекс осуществляется с помощью специальных калькуляторов. Самым простым и быстрым путем является просмотр информации в приказах на куплю или продажу в терминале Quik. При заполнении заявки на определенные акции или товар автоматически заполняется установленный биржевыми правилами размер полного лота. Торговля на фондовом рынке, в особенности на бирже, осуществляется по четким регламентированным стандартам. Эти стандарты предусматривают торговлю активами, имущественными правами и долговыми обязательствами установленными партиями, называемыми лотами.

Можно использовать и систему автоматического расчета лота – включить параметр «UseMoneyManagement» и указать уровень риска и размер максимального лота. Это оптимально для начинающих трейдеров, так как позволяет соблюдать правила риск-менеджмента при небольшом депозите. Однако ценные бумаги можно реализовывать и неполными лотами, для которых на Мосбирже даже есть отдельная секция. Поскольку со временем число бумаг в лоте способно меняться, у инвестора в принципе может оказаться на руках меньшее число бумаг, чем установленное на сегодня биржей. Скажем, если лот был равен десяти акциям, а затем стал составлять сто бумаг, то инвестору придется или продать 10, или докупить 90 акций неполным лотом. Мы просто сравниваем значение LotSize, наш расчетный или фиксированный размер лота с минимальным и максимальным размером лота.

В случае необходимости точную стоимость пункта для конкретной пары вы можете узнать с помощью калькулятора лота.

Когда трейдер применяет эту стратегию, ему не приходится вести сложные расчёты.

В привычном понимании лот — это стандартная единица измерения объема валютной позиции, которую открывает трейдер.

Далее мы рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит относительно цены открытия ордера, который мы только что разместили.

В противном случае мы продолжаем к блоку модификации ордера. Если функция возвращает true, указывая, что поток исполнения сделки занят, советник будет остановлен в течение 10 миллисекунд. Цикл while будет выполняться до тех пор, пока IsTradeContextBus () вернет true.

Нам нужно добавить оператор #include для stdlib.mqh сверху нашего файла. Нам нужно сохранить возвращаемое значение GetLastError() в переменной, потому что после вызова GetLastError() код ошибки будет очищен, а следующий вызов GetLastError() вернет 0. Мы объявим глобальную переменную с именем ErrorCode и используем ее для хранения значения GetLastError(). При размещении, изменении или закрытии ордеров могут возникать ошибки из-за неверных торговых параметров, реквотов или проблем с сервером. Когда ошибки возникают, мы должны предупредить пользователя об ошибке и записать любую соответствующую информацию для устранения неполадок. Значения предопределенных переменных, таких как Bid и Ask, устанавливаются, когда советник начинает свою работу.

Типы лотов Форекс

Знание о размерах лота позволяет понять, почему вы видите цену акции Сбербанка, скажем, 250 рублей, а реально у брокера не можете купить их на сумму меньше 2500 р. В одном лоте может быть как одна, так и более ценных бумаг, различающиеся на порядок (в 10 раз). При этом через брокера часто можно купить не только одну акцию компании, но даже ее дробную часть. В некоторых источниках можно причитать, что размер лота позволяет уменьшить торговые издержки, если рыночная цена ценной бумаги достаточно низка. Скажем, если цена акции составляет 5 рублей, то покупать одну акцию невыгодно, так как комиссия за сделку у брокера может начинаться с 30 р.

Лот это единица измерения контракта заключаемого на бирже или на валютном рынке Форекс. Размер лота на фондовой бирже выражается в единицах торгуемого актива и определяется нормативными документами биржи. Минимальный размер лота равен одной единице актива – это может быть 1 акция или 1 тонна (килограмм, унция, баррель) биржевого товара.