Share

IND vs AFG T20 Match Today

Advertisement

IND vs AFG के बीच 11 जनवरी को टी 20(IND vs AFG T20 Match Today) मैच खेला जाना है। यह मैच मोहाली के IS स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के इस पहले मुकाबले को देखने का लुत्फ क्रिकेट प्रेमी भारतीय समयानुसार 7 बजे से उठा पाएंगे। वहीं इस मैच में निजी कारणों के चलते विराट कोहली इस मैच में आपको नजर नहीं आने वाले हैं।

Advertisement

मैच की कमान संभालेंगे रोहित शर्मा

फैंस के लिए एक खुशखबरी भी मैच को लेकर सामने आई है। काफी समय के बाद रोहित शर्मा भी इस बार मैच में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। करीब 14 महीनों के बाद एक बार फिर स्टेडियम में लोगों के सामने अपना जलवा दिखाने के लिए रोहित शर्मा तैयार हैं। लोगों में भारत और अफ्गानिस्तान के मैच को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिसे देखते हुए कहा जा सकता है, कि यह मैच काफी रोमांचक होने वाला है।

इस ऑनलाइन प्लेटफॉरर्म पर मैच देख पाएंगे फ्री

अगर आप भी मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहें हैं, और इसे घर बैठे ऑनलाइन देखने का प्लान बना रहें हैं। इस जानकारी को पूरा पढ़ें। लोगों के बीच मैच को लेकर इस समय कई सवाल हैं। 11 जनवरी गुरुवार को यह मैच खेला जाना है। वहीं अगर आप मैच का लुत्फ टीवी पर देखते हुए उठाना चाहते हैं, तो बता दें कि टीवी पर मैच स्पोर्ट्स 18 के साथ-साथ कलर्स सिनेप्लेक्स पर प्रसारित होने वाला है। इसके साथ ही डीडी स्पोर्ट्स पर भी लाइव प्रसारण का लुत्फ आप घर बैठे उठा सकते हैं। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाने के लिए आप सभी ऑनलाइन जियो सिनेमा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह भी पढ़े:Allahabad High Court के पूर्व जज ने जुटाई करोड़ों की काली कमाई !,CBI ने चार्ज शीट दाखिल कराई

Follow Us On: https://twitter.com/HindiKhabar