National Conference : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने लखनऊ में आयोजित 86वीं ऑल इंडिया प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (ए.आई.पी.ओ.सी.) में भाग लिया. उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय सम्मेलन में देशभर की विधानसभाओं और विधान परिषदों के अग्रणी सदस्यों ने सहभागिता की.

इस सम्मेलन के दौरान सुशासन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ तथा विधायी कार्यों में तकनीक के बढ़ते उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया. स्पीकर ने कहा कि इस प्रकार की चर्चाएँ आज के डिजिटल युग में लोकतंत्र को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी.

स्पीकर ने कृषि मंत्री औलख से बैठक की

सम्मेलन के दौरान स्पीकर ने उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बलदेव सिंह औलख से भी एक सकारात्मक और रचनात्मक भेंट की. बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों तथा किसानों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई. स्पीकर औलख की सादगी, दूरदर्शी सोच और कृषि संबंधी मुद्दों के प्रति उनकी गंभीरता से अत्यंत प्रभावित हुए तथा उन्होंने कृषि मंत्री के प्रति अपना आभार और आत्मीय सम्मान व्यक्त किया.

ये भी पढ़ें- Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप