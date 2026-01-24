राष्ट्रीय

लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में स्पीकर ने की सहभागिता

Ajay Yadav24 January 2026 - 11:39 AM
1 minute read
National Conference :
लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में स्पीकर ने की सहभागिता

National Conference : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने लखनऊ में आयोजित 86वीं ऑल इंडिया प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (ए.आई.पी.ओ.सी.) में भाग लिया. उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय सम्मेलन में देशभर की विधानसभाओं और विधान परिषदों के अग्रणी सदस्यों ने सहभागिता की.

इस सम्मेलन के दौरान सुशासन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ तथा विधायी कार्यों में तकनीक के बढ़ते उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया. स्पीकर ने कहा कि इस प्रकार की चर्चाएँ आज के डिजिटल युग में लोकतंत्र को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी.

स्पीकर ने कृषि मंत्री औलख से बैठक की

सम्मेलन के दौरान स्पीकर ने उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बलदेव सिंह औलख से भी एक सकारात्मक और रचनात्मक भेंट की. बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों तथा किसानों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई. स्पीकर औलख की सादगी, दूरदर्शी सोच और कृषि संबंधी मुद्दों के प्रति उनकी गंभीरता से अत्यंत प्रभावित हुए तथा उन्होंने कृषि मंत्री के प्रति अपना आभार और आत्मीय सम्मान व्यक्त किया.

ये भी पढ़ें- Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav24 January 2026 - 11:39 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

23 January 2026 - 5:51 PM
Photo of Vaishno Devi Yatra : वैष्णों देवी यात्रा अचानक बंद, वजह सामने आई

Vaishno Devi Yatra : वैष्णों देवी यात्रा अचानक बंद, वजह सामने आई

23 January 2026 - 2:52 PM
Photo of केरल में PM Modi ने अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

केरल में PM Modi ने अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

23 January 2026 - 1:13 PM
Photo of Bhojshala Puja Namaz : भोजशाला में बसंत पंचमी पूजा जारी, दोपहर में होगी नमाज, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

Bhojshala Puja Namaz : भोजशाला में बसंत पंचमी पूजा जारी, दोपहर में होगी नमाज, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

23 January 2026 - 11:32 AM
Photo of गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी में मानव एकता, आध्यात्मिकता और सिख श्रद्धालुओं की शहादत का प्रतीक

गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी में मानव एकता, आध्यात्मिकता और सिख श्रद्धालुओं की शहादत का प्रतीक

23 January 2026 - 10:53 AM
Photo of ईसीआई द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई-नेट का शुभारंभ, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल चुनाव सेवा प्लेटफॉर्म

ईसीआई द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई-नेट का शुभारंभ, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल चुनाव सेवा प्लेटफॉर्म

23 January 2026 - 10:13 AM
Photo of ED केस में अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत, दो केसों में कोर्ट ने किया बरी

ED केस में अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत, दो केसों में कोर्ट ने किया बरी

22 January 2026 - 7:37 PM
Photo of पंजाब बना देश का पहला राज्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा

पंजाब बना देश का पहला राज्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा

22 January 2026 - 7:09 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर में खाई में गिरा सेना का वाहन, 10 जवान बलिदान, 11 घायल

जम्मू-कश्मीर में खाई में गिरा सेना का वाहन, 10 जवान बलिदान, 11 घायल

22 January 2026 - 3:37 PM
Photo of अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच दिल्ली में गो रक्षा पर बड़ा आयोजन, 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चार शंकराचार्य

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच दिल्ली में गो रक्षा पर बड़ा आयोजन, 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चार शंकराचार्य

22 January 2026 - 3:09 PM
Back to top button