Telangana Election Live: तेंलगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटों में आज (30 नवंबर) सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस बार कुल 2,290 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य के 3.26 करोड़ मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। राज्य में 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए है। जानिए लाइव अप्टडेट…

तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अभिनेता अल्लू अर्जुन जुबली हिल्स इलाके में मतदान करने पहुंचे।

मतदान करने के बाद, BRS MLC के. कविता ने कहा, “हम अपने लोगों को बेहतर समझते हैं और हमारा DNA हमारे लोगों से मेल खाता है। तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां अब बड़े आकार की क्षेत्रीय पार्टियां बन गई हैं। वे पहले की तरह मजबूत नहीं हैं। फिर भी वे हमारे लोगों को समझने का दावा करती हैं, जो वे नहीं समझती हैं। उनका हर राज्य के लिए एक सार्वभौमिक प्रकार का दृष्टिकोण है – किसी भी राज्य की संस्कृति को ना जानना या ना समझना। हमारा मानना है कि लोग BRS के साथ बेहतर तालमेल बिठाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में तेलंगाना के मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। पीएम ने कहा, मैं तेलंगाना की अपनी बहनों और भाइयों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने का आह्वान करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं।

I call upon my sisters and brothers of Telangana to vote in record numbers and strengthen the festival of democracy. I particularly urge young and first time voters to exercise their franchise.