Advertisement

अजित पवार के चाचा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से अलग होने के बाद चाचा-भतीजे की लड़ाई जारी है। महाराष्ट्र के नए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एनसीपी प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए संकेत दिया कि एनसीपी प्रमुख को अब सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनना चाहिए।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार कहते हैं, “आपने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में चित्रित किया। मेरे मन में अब भी उनके (शरद पवार) लिए गहरा सम्मान है। लेकिन आप मुझे बताएं, आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। राजनीति में भी- बीजेपी नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। आप लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप (शरद पवार) हमें अपना आशीर्वाद दें।

शरद पवार के वफादार अनिल देशमुख ने शरद पवार के लिए अजित पवार की “सेवानिवृत्ति” टिप्पणी पर कहा, “82 साल का शेर अभी भी जिंदा है”।

#WATCH | "82 saal ka sher abhi bhi zinda hai," says Sharad Pawar loyalist Anil Deshmukh on Ajit Pawar's "retirement" remark for Sharad Pawar https://t.co/5SqwlHwUWM pic.twitter.com/gaj7tDQJyP