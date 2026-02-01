Union Budget 2026 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी 2026 को अपना 9वां पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली हैं.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई हैं, उन्होंने कहा कि राज्य को हमेशा केंद्र सरकार से अपेक्षा से अधिक ही सहायता मिली है. मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा, “हमें पहले ही कई अहम परियोजनाओं और सहयोग मिल चुका है. इस बजट से भी हमारी उम्मीदें हैं, और आम तौर पर हमें हमारी अपेक्षा से अधिक ही लाभ मिला है. इस बार भी हमें उम्मीद से अधिक मिलने की संभावना है.”

लेकिन तुरंत बेचने की सुविधा नहीं

रविवार को बजट 2026 पेश किया जाएगा. इस मौके पर शेयर बाजार में भी नियमित लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित होगा. यह एक पुरानी परंपरा रही है कि जब 1 फरवरी को बजट पेश होता है और वह दिन वीकेंड पर पड़ता है, तब भी बाजार खुले रहते हैं. वही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है कि रविवार, 1 फरवरी 2026 को बजट वाले दिन शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहेंगे. इस दिन सेटलमेंट हॉलिडे रहेगा इसलिए 30 जनवरी को खरीदे गए शेयर 1 फरवरी को बेचने के योग्य नहीं होंगे. इसी कारण, बजट वाले दिन खरीदे गए स्टॉक्स को अगले दिन यानी तुरंत बेचने की अनुमति नहीं होगी.

वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा घटाया

सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था, जबकि वित्त वर्ष 2026 में इसे घटाकर 4.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए गारंटी के साथ दिए जाने वाले लोन की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है.

निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 9वां बजट

पिछले बजट में सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी थी. हर महीने लगभग एक लाख रुपये तक आय वाले लोगों को टैक्स स्लैब से बाहर किया गया था, जिससे मध्यम वर्ग को सीधे लाभ मिला. इस बार भी सैलरीड वर्ग की नजर इस पर होगी कि क्या टैक्स स्लैब में कोई नया बदलाव या अतिरिक्त राहत दी जाती है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, यानी रविवार, बजट 2026-27 पेश करेंगी. उनका बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा. खास बात यह है कि यह उनका लगातार 9वां केंद्रीय बजट होगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

