बिल गेट्स को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाते हुए देखें!

माइक्रोसॉफ्ट के एक सह-संस्थापक बिल गेट्स को भारत दौरे के दौरान एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में यात्रा करते हुए देखा गया था, और इस घटना का एक वीडियो तब से ऑनलाइन लोकप्रिय हो गया है।

वीडियो को करोड़पति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था। वीडियो की शुरुआत में उन्हें खुद को रियरव्यू मिरर में देखते हुए देखा जा सकता है। “क्या है जिसके तीन पहिए हैं, कोई उत्सर्जन नहीं है, और चुप है? इसका ब्रांड नाम Mahindra Treo है” वीडियो की सामग्री के ऊपर दिए गए कैप्शन को पढ़ता है। वह कहते हैं, “हमें तिपहिया वाहन के कुछ पहलुओं का अनुकरण करते हुए, शून्य-कार्बन उत्सर्जन समाज के लिए सड़क पर आने के लिए कृषि से लेकर परिवहन तक सब कुछ करने के तरीके पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।”

एक सूट और टाई में उचित रूप से तैयार अरबपति ने कई सड़कों को नेविगेट किया। श्री गेट्स अपने चेहरे के भावों के आधार पर इलेक्ट्रिक कार चलाने का आनंद लेते दिखाई दिए। यह दिलचस्प है कि वीडियो में फिल्म “चलती का नाम गाड़ी” का गाना “बाबू समझाओ इशारे” दिखाया गया है।

परोपकारी ने पोस्ट के शीर्षक के रूप में कहा: “भारत में आविष्कार के लिए एक अविश्वसनीय ड्राइव है। मैंने एक इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाया जो 131 किमी (81 मील) तक की यात्रा कर सकता था और 4 यात्रियों को समायोजित कर सकता था। यह देखना उत्साहजनक है कि कैसे महिंद्रा जैसे व्यवसाय परिवहन क्षेत्र में कार्बन कटौती में सहायता कर रहे हैं।

ऐप पर पोस्ट किए जाने के बाद से रील को 66,000 लाइक्स और एक मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर के साथ “थ्री-व्हीलर ईवी ड्रैग रेस” में भाग लेने के लिए बिल गेट्स को आमंत्रित करके जवाब दिया। उन्होंने वह वीडियो शेयर किया जिसे मिस्टर गेट्स ने ट्विटर पर अपलोड किया था। मिस्टर महिंद्रा के अनुसार कैप्शन था “चलती का नाम बिल गेट्स की गाड़ी”। धन्यवाद, @BillGates, Treo को देखने के लिए समय निकालने के लिए। अब, आप, @sachin rt, और मुझे आपकी आगामी छुट्टी पर 3-पहिए वाली इलेक्ट्रिक ड्रैग रेस में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।

“Chalti ka Naam Bill Gates ki Gaadi” So glad you found the time to check out the Treo @BillGates Now on your next trip’s agenda should be a 3-wheeler EV drag race between you, @sachin_rt and me… pic.twitter.com/v0jNikYyQg