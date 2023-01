अंजलि की मौत पर पर्दा डालने में शामिल शख्स ने किया सरेंडर, अब तक 7 गिरफ्तार

दिल्ली हिट एंड रन मामले के सातवें आरोपी अंकुश को उस कार के मालिक के घंटों बाद गिरफ्तार किया गया है, जिसने अंजलि को घसीटकर मौत के घाट उतारा था। अंकुश कथित तौर पर मौत को छुपाने, आरोपियों को बचाने और पुलिस को गुमराह करने की साजिश में शामिल था।

अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 20 वर्षीय अंजलि की मौत के मामले में सात लोगों दीपक खन्ना, मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, आशुतोष (कार के मालिक) और अंकुश को गिरफ्तार किया गया है। आशुतोष और अंकुश को कवर-अप में अन्य पांच लोगों की मदद करने की कोशिश करने के आरोप में आज गिरफ्तार किया गया।

