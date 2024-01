S. Jaishankar in Nepal: भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की करेंगे सह-अध्यक्षता

Advertisement

S. Jaishankar in Nepal: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) दो दिवसीय नेपाल दौरे काठमांडू पहुंचे हैं। जयशंकर अपने नेपाली समकक्ष एन पी सऊद (Narayan Prakash Saud) के साथ भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की सह-अध्यक्षता करेंगे। जयशंकर इस यात्रा के दौरान नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ से भी मुलाकात करेंगे।

नेपाल और भारत के रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर आज (01/04/2024) काठमांडू पहुंचे हैं। विदेश मंत्री भारत-नेपाल संयुक्त आय़ोग की सातवीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी की भी समीक्षा करेंगे।

#WATCH | External Affairs Minister Dr S. Jaishankar arrives in Nepal's Kathmandu to co-chair the 7th meeting of the India-Nepal Joint Commission pic.twitter.com/xu12B84ARw