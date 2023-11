Advertisement

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह आज तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मंदिर में दर्शन करने की तस्वीरें शेयर की। पीएम मोदी ने लिखा तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और देशवासियों के लिए अच्छी सेहत और समृद्धि की कामना की।

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने एक बयान जारी कर बताया था कि पीएम मोदी 26 नवंबर की शाम में तिरुपति पहुंचेंगे, जहां वह रात में रुकेंगे और उसके बाद 27 नवंबर की सुबह भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे।

आपको बता दें तिरुपति बालाजी मंदिर सबसे अमीर और मशहूर मंदिरों में से एक है। ये मंदिर चित्तूर जिले में स्थित है। यह मंदिर के प्रमुख देवता भगवान वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है।

At the Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala, prayed for the good health, well-being and prosperity of 140 crore Indians. pic.twitter.com/lk68adpgwD