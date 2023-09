Advertisement

भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में जिस तरह से कड़वाहटें आई हैं. उसकी चर्चा न सिर्फ विदेशों में हो रही है, बल्कि देश में भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि भारत को कनाडा संग इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो ये मामला अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच सकता है.

Advertisement

ओवैसी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘भारत जो आखिरी चीज चाहेगा, वो ये है कि कनाडा भारत को ‘सर्विस ट्रेड’ के मोड 4 के उल्लंघन के आरोप में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ‘डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी’ में ले जाए. ‘सर्विस ट्रेड’ का मोड 4 प्रोफेशनल्स को बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही की इजाजत देता है.’ उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार को 2024 चुनाव से पहले खालिस्तान चैप्टर को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि बाद में इसमें और भी ज्यादा देरी हो सकती है.’

"The last thing that India would want now is to have Canada take India to the Dispute Settlement Body of the World Trade Organization on charges of violating Mode 4 of services trade that allows free movement of professionals."

Modi Govt Needs To Close The Khalistan Chapter…