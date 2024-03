Lok Sabha Election 2024PM Modi will contest elections from Varanasi, BJP's first list released

Share

BJP Candidates List For Lok Sabha Election 2024 :

Advertisement

देश में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इसे लेकर दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है।

Advertisement

You May Also Like

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने शनिवार को मीडिया से कहा कि दिल्ली में 29 फरवरी को हुई भाजपा की सीईसी बैठक में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी थी। आज हम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।

LIVE: Watch BJP Press Conference at party headquarters in New Delhi. https://t.co/nppQvosHrd — BJP (@BJP4India) March 2, 2024

भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में दिल्ली की 5, यूपी की 51, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। साथ ही असम में 11, झारखंड में 11, छत्तीसगढ़ में 11, पश्चिम बंगाल में 20, जम्मू-कश्मीर में 2, उत्तराखंड में 3, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 1, त्रिपुरा में 1, अंडमान में 1, दमन और दीव में 1 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है।

खबर अपडेट हो रही है।

यह भी पढ़ें-दिल्ली में कहां है 150 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद?

Hindi khabar App- देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए l हिन्दी ख़बर ऐप