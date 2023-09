9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद किस पर VOTE मांग रहे हैं?

ONE NATION ONE ELECTION.



लोगों को क्या लेना तुम्हारे ONE ELECTION या 20 ELECTION से?



लोगों को चाहिए

ONE NATION,

ONE EDUCATION



ONE NATION,

ONE इलाज।



चाहे अमीर हो या गरीब एक जैसी शिक्षा, एक जैसा इलाज।



—CM… pic.twitter.com/MTA96EOueJ