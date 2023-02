तुर्की में भारतीय लापता, भूकंप प्रभावित शहरों में फंसे 10 भारतीय: केंद्र

नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि एक भारतीय जो काम के दौरे पर तुर्की गए थे, एक बड़े भूकंप के बाद से लापता है, जिसने देश में 8,500 से अधिक लोगों की जान ले ली है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दस भारतीय देश के दूरदराज के हिस्सों में फंसे हुए हैं लेकिन सुरक्षित हैं, तुर्की में 3,000 भारतीय हैं।

“हमने तुर्की के अदाना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। 10 भारतीय प्रभावित क्षेत्रों के दूरदराज के हिस्सों में फंसे हुए हैं, लेकिन वे सुरक्षित हैं। एक भारतीय नागरिक जो व्यापारिक यात्रा पर था, लापता है। हम उसके परिवार और कंपनी के संपर्क में हैं।” बेंगलुरु जो उसे रोजगार देता है,” सचिव, पश्चिम, संजय वर्मा ने कहा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत ‘ऑपरेशन दोस्त’ के तहत सीरिया को सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्रदान कर रहा है और तुर्की को खोज और बचाव दल भेज रहा है।

तुर्की और सीरिया में जीवित बचे लोगों की तलाश जारी है, जिन्होंने मिलकर 11,000 से अधिक लोगों को खो दिया है।

कई देशों से विदेशी सहायता इस क्षेत्र में पहुंचने लगी है।

Under #OperationDost, India is sending search and rescue teams, a field hospital, materials, medicines and equipment to Türkiye and Syria.



This is an ongoing operation and we would be posting updates. pic.twitter.com/7YnF0XXzMx