MP- Chhattisgarh Election Result 2023 Live: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुर हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बेलैट की गणना की जा रही है। सूबे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश में सत्ता के सिहासंन पर कौन राज करेगा। ये आज तय हो जाएगा। बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान हुआ था जिसकी मतगणना आज यानी 3 दिसंबर को सुबह आठ बजे से शुरू हो गई है। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो वहां भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाला है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर मतदान हुआ था। जिसके नतीजे भी आज आने है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इन राज्यों में किसका राज तिलक होता है। कौन सत्ता में आएगा।

मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिलते दिख रहा है। यहां 216 सीटों का शुरुआती रुझान आया है। बीजेपी 126 सीटों पर आगे है। जबकि कांग्रेस 89 सीटों पर आगे चल रही है।

गुना जिले की राघोगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जयवर्धन सिंह आगे हैं. इस बीच, पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, जनता हमारे साथ है. मैं सीटें कितनी आएंगी, उस पर नहीं जा रहा हूं. हम भरोसा है. MP के लोग हमारे साथ हैं.

मध्य प्रदेश में 113 सीटों का शुरुआती रुझान आ गया है. बीजेपी 47 सीटों पर आगे हैं। जबकि कांग्रेस 66 सीटों पर आगे चल रही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, ‘मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं 130 प्लस। हमें 130 सीटें मिल रही हैं, बाकी देखा जाना है। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान के बारे में उन्होंने कहा कि न केवल उनकी विदाई निश्चित है बल्कि उनके अच्छे दिन भी यहीं समाप्त होंगे।’

#WATCH | Counting of votes | Bhopal, Madhya Pradesh: Senior Congress leader Digvijaya Singh says, "…I had said this earlier and I say it today as well – 130 plus. We are getting 130 seats, rest is to be seen."



On incumbent CM Shivraj Singh Chouhan, he says, "Not only is his… pic.twitter.com/y1NhF5f36R