राजौरी आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पूर्ण बंद

राजौरी आतंकी हमले : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में मंगलवार को पूर्ण बंद रहा। बंद का आह्वान सनातन धर्म सभा द्वारा दिया गया था और विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल द्वारा समर्थित था। सूर्योदय से पहले ही कई समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।

इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर बार एसोसिएशन ने आतंकी हमलों के विरोध में बुधवार को सभी अदालतों, न्यायाधिकरणों, आयोगों, राजस्व अदालतों में काम बंद करने का फैसला किया।

Protest in poonch city against terrorism and Ut government. Homage to innocent people of rajouri. pic.twitter.com/6IeVUScXQi

— 🇮🇳Avishkar🇮🇳 (@avi_sudan) January 4, 2023