कश्मीर दौरे पर पहुंचे अमित शाह का आंतकवाद के खिलाफ हल्ला-बोल, कहा- ‘पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बात’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है और जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने का संकल्प लिया। बारामूला में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए, अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद ने 1990 के दशक से अब तक 42,000 लोगों की जान ले ली है।

उन्होंने कहा, ‘जिन्होंने 70 साल शासन किया, वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करो। हमें पाकिस्तान से बात क्यों करनी चाहिए? हम बात नहीं करेंगे। हम बारामूला के लोगों से बात करेंगे, हम कश्मीर के लोगों से बात करेंगे।”

श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, “हम जम्मू-कश्मीर को देश का सबसे शांतिपूर्ण स्थान बनाना चाहते हैं।”

केंद्रीय मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के कथित अविकसित विकास के लिए अब्दुल्ला (नेशनल कॉन्फ्रेंस), मुफ्ती (पीडीपी) और नेहरू-गांधी (कांग्रेस) के परिवारों को भी फटकार लगाई क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के बाद से ज्यादातर समय तत्कालीन राज्य पर शासन किया था।

Chaired a meeting to review the security situation of J&K in Srinagar.

People of J&K is witnessing a new era of peace, progress and prosperity under the leadership of PM @narendramodi Ji.

I applaud the relentless & coordinated efforts of our security forces to curb terrorism. pic.twitter.com/RJbc8dw3ow

— Amit Shah (@AmitShah) October 5, 2022