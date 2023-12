Sim Card New Rule

Share

Advertisement

Sim Card New Rule: सिम के बिना फोन डिब्बे से कम नहीं है। जबकि कुछ लोगों को एक सिम पर्याप्त है, तो दूसरों को एक से अधिक सिम की भी जरूरत होती है। यह एक अच्छी बात है कि सिम के बारे में एक नया नियम जारी हुआ है। राष्ट्रीय डिजिटलीकरण को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने कहा कि ग्राहकों को अब सिर्फ डिजिटल या ई-केवाईसी (e-KYC) भरना होगा।

Advertisement

यानी कि पेपर बेस्ड केवाईसी (Paper Based KYC) पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। 1 जनवरी 2024 से सिम कार्डों पर नया कानून लागू होगा। 1 जनवरी 2024 से टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ डिजिटल KYC करेंगे।

नए वर्ष में 1 जनवरी के बाद सिम खरीदने पर आपकी जानकारी अब बायोमैट्रिक के माध्यम से जांची जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नियम टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने सभी कंपनियों को लागू करने के लिए बनाए हैं।

मंगलवार को टेलीकॉम डिपार्टमेंट (Telecom Department) ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि 1 जनवरी, 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब किसी भी ग्राहक को सिम कार्ड लेने के लिए E-KYC करना होगा।

इसके अलावा, आपको पता होना चाहिए कि नए मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए शेष नियम समान रहेंगे और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

बहुत से लोग सोचते हैं कि ये KYC क्या है? Enough to say, इसमें ग्राहक की पूरी जानकारी होती है। बता दें कि सभी को केवाईसी कराना अनिवार्य है। “नो योर कस्टमर” इसका पूरा अर्थ है।