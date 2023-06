भारत में टमाटरों की बढ़ती कीमतों से ट्वीटर पर बना मीम का भंडार  

Advertisement

देश भर के कस्बों और शहरों में, टमाटर की खुदरा कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गई है। मंगलवार को कुछ स्थानों पर यह 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक पर बिक रहा था। व्यापारियों और उत्पादकों को जल्द ही कीमतों में गिरावट की उम्मीद नहीं है। भारत में कुछ क्षेत्रों में गर्मी और कुछ में भारी बारिश के कारण आपूर्ति में कमी के कारण टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं।

पीटीआई ने बताया “टमाटर (कीमतें) एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थित हो जाएंगी। यह रूटीन है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।’ कुछ ही समय में चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी क्योंकि एक फसल खत्म हो रही है. हमें हर साल टमाटर की तीन फसलें मिलती हैं। एक फसल खत्म हो रही है और जल्द ही दूसरी फसल बाजार में आ जाएगी। ”

Everyone talking about tomato prices…



Meanwhile Dhaniya: pic.twitter.com/i10rK7W2wq