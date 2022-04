Side Effects of Sugarcane Juice: गन्ने का जूस पीने के होते हैं ये 5 बड़े नुकसान

Share This News

Side Effects of sugarcane juice in Hindi: गन्ने का रस (sugarcane juice in Hindi) गर्मी के मौसम में ज्यादा लोग पीते हैं। गन्ने का जूस पीने से कई रोगों से शरीर बचा रहता है। खासकर, पीलिया (Jaundice) से ग्रस्त लोगों के लिए गन्ने का जूस अमृत के समान है।

गन्ने में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटैशियम, मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस आदि होते हैं। ये सभी पोषक तत्व शरीर को कई तरह से लाभ प्रदान करते हैं।

गन्ने के रस में कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक मौजूद होती है। यदि आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो गन्ने का रस (sugarcane juice ke Nuksan) कम ही पीएं। वजन कंट्रोल करना है तो बेहतर है कि गन्ना जूस से दूर ही रहें।

गन्ने का जूस अधिक पीने से पेट खराब होता है। इसमें पोलिकोसनॉल नामक तत्व होता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसे ज्यादा पीने से पेट खराब होने के साथ ही उल्टी, चक्कर आना, इंसोम्निया का खतरा पैदा हो सकता है।

कभी भी ठेले पर का जूस ना पिएं। गन्ने को बिना पानी से साफ किए ही मशीन में डालकर बनाया हुआ जूस हानिकारक हो सकता है। इस तरह का गन्ने का जूस पीने से पेट में हानिकारक बैक्टीरिया चला जाता है जो पेट को खराब कर सकता है।

बाजार में गन्ने का रस काफी देर तक भी रखा रहता है। देर तक रखे हुए गन्ने का रस नहीं पीएं। गन्ने का रस बहुत जल्दी खराब होने के साथ ही दूषित भी जल्दी ही हो जाता है। गन्ने का जूस 15 से 20 मिनट के लिए भी रखने से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसे में इसे पीने से कई शारीरिक समस्याएं होने का खतरा रहता है।

गन्ने का रस पीने से खून पतला होता है। गन्ने में पोलिकोसनॉल (policosanol) मौजूद होने के कारण यह खून को पतला कर देता है। जो लोग खून को पतला करने का दवा खाते हैं उन्हें गन्ने का रस का सेवन नहीं करना चाहिए।

