हल्दी और काली मिर्च के फायदे- हल्दी में मिलाएं चुटकी भर काली मिर्च फिर देखें फायदे

Benefits of Turmeric and Black Pepper: काली मिर्च के फायदे तो आप जानते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि काली मिर्च के साथ हल्दी मिलाकर सेवन करने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं। एक शोध में बताया गया कि काली मिर्च में हल्दी मिलाकर उपयोग करने से (Benefits of Turmeric and Black Pepper) गॉलस्टोन के गठन को रोकने में मदद मिलती है।

बता दें कि ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी की कोशिकाएं हैं। यह हड्डी में ऊतकों को तोड़ने के काम करती हैं और खून में मिनरल्स और कैल्शियम को जारी करती हैं। जर्नल ऑफ़ एन्डोडोंटिक्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, काली मिर्च के साथ हल्दी का संयोजन ऑस्टियोक्लास्ट के गठन को रोकने मददगार होता है।

हल्दी और काली मिर्च के फायदे (Benefits of turmeric and black pepper)

काली मिर्च में पीपरिन मौजूद होता है। यह लीवर को क्युरक्यूमिन हटाने से रोकता है। यह पेट में क्युरक्यूमिन को रखने का समय बढ़ा देता है। इससे मेटाबोलिज्म रेट स्लो हो जाता है। इससे शरीर जरूरी पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित कर पाता है।

काली मिर्च नसों को टॉक्सिन से बचाने में मदद करती है। हल्दी में मौजूद पॉलीफेनोल क्युरक्यूमिन को ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है।

वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा चूहों पर किए गए रिसर्च में यह पाया गया कि नसों पर विषाक्त पदार्थों के हानिकारक प्रभाव को कम करने में काली मिर्च ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काली मिर्च ने हल्दी का प्रभाव बढ़ा दिया था।

हल्दी में वात, पित्त तथा कफ के विकारों को दूर करने क्षमता होती है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी में काली मिर्च को मिलाने से (Benefits of Turmeric and Black Pepper) इसके प्रभाव में वृद्धि होती है।

काली मिर्च और हल्दी दोनों ही सक्रिय तत्व हैं, जो दोनों मिलकर एंटी इंप्लेमेटरी, एंटीऑक्सिडेंट और रोग से लड़ने के गुणों को बढ़ाती हैं। इसलिए काली मिर्च का सेवन करने के साथ-साथ हल्दी का सेवन भी जरूर करनी चाहिए।

नोट- यह एक सामान्य जानकारी है। उचित सलाह के लिए हमेशा डॉक्टर से संपर्क करें।

