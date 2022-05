दुनियाभर में मंकीपॉक्स और कोरोना के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे है। वहीं फिर से एक प्रकार कि बीमारी ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। बता दें इराक में एक खास तरह के बुखार के मामलों ने वहां के लोगों कि परेशानी बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बुखार को Congo Fever (क्रीमियम-कॉन्गो हेमोरोजिक फीवर) का नाम दिया गया है। हालांकि अबतक इस बीमारी के 111 से अधिक मामले मिल चुके हैं। इसके साथ ही अबतक इस बुखार से 19 लोगों ने अपना दम भी तोड़ दिया है। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इस कॉन्गो फीवर का पहला मामला इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में 17 साल के एक मरीज में पाया गया था। लेकिन पाए गए मरीज को डॉक्टर्स ने कड़ी निगरानी में रखा है। तो आइए जानते है इस बुखार के अन्य लक्षणों के बारे में..

🦠 Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) 🦠 is a zoonotic disease transmitted by ticks with a high mortality rate in humans.



We’re closely following an outbreak in #Iraq 🇮🇶, where veterinary authorities are investigating CCHF in ticks and livestock. pic.twitter.com/J4QXPjC3Or