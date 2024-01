Share

Man died due to sepsis after getting tattoo in Britain:

कई प्रकार के टैटू बनवाने की इच्छा रखने वाले सावधान रहें। क्या आप सोच सकते हैं कि टैटू भी जानलेवा हो सकता है? इसी तरह हुआ है। ब्रिटेन में टैटू बनवाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी है। इस शख्स ने बिना लाइसेंस वाले टैटू कलाकार से टैटू बनवाया। इसके बाद उसे गंभीर सेप्सिस हो गया, जिससे उसकी मौत हो गयी। इस 32 साल के व्यक्ति का नाम बेन लैरी बताया जा रहा है l उसके दो पुत्र हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, व्यक्ति की मौत का कारण टैटू बनवाते समय कलाकार द्वारा कीटाणु वाली सुईयों का उपयोग है। इस वजह से स्किन में इन्फेक्शन हो गया और युवक की मौत हो गई। टैटू बनवाने के बाद सेप्सिस के गंभीर लक्षण उसे दिखाई देने लगे l रिएक्शन होने की वजह से शरीर के अंगों और टिश्यूज को नुकसान पहुंचा था। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने टैटू बनाने वाले कलाकार को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

क्या है सेप्सिस?

बता दें कि सेप्सिस होने पर शरीर का इम्यून सिस्टम संक्रमण के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। सेप्सिस बहुत खतरनाक होता है और जान ले सकता है। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो मौत हो जाएगी। दुनिया भर में इसकी वजह से हर साल करोड़ों लोग मरते हैं। सेप्सिस होने पर तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है यानी यह एक मेडिकल इमर्जेंसी की स्थिति है।

सेप्सिस के लक्षण क्या हैं?

सेप्सिस से किसी भी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। सेप्सिस में पूरे शरीर में सूजन होता है। शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होता है। इसके लक्षणों में पेशाब से संबंधित समस्याएं, थकान, कम रक्तचाप, ठंड लगना, सांस फूलना और अधिक दर्द शामिल हैं।

