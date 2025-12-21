राष्ट्रीय

भारतीय रेल का यात्रियों को बड़ा झटका, 26 दिसंबर से किराए में बढ़ोतरी, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Karan Panchal21 December 2025 - 2:19 PM
Train Ticket Price Hike
Train Ticket Price Hike : इंडियन रेलवे ने न्यू ईयर के मौके पर यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। रेलवे ने टिकट का किराया बढ़ा दिया है। जिससे यात्रियों को पहले के मुकाबले जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। रेलवे 26 दिसंबर 2025 को बढ़े किराए की सूची जारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे एक से दो पैसे प्रति किलोमीटर और 10 रुपए तक किराया बढ़ा सकता है। जिससे रेलवे को करीब 600 करोड़ की इनकम होने का अनुमान है।

इन यात्रियों के लिए नहीं बदला नियम

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए किराया नियम लागू किए हैं। अब 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाले जनरल कैटेगरी के यात्रियों को 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से टिकट खरीदना होगा। मेल/एक्सप्रेस, नॉन-एसी और एसी श्रेणी की टिकटों के लिए यह दर 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। 215 किलोमीटर से कम दूरी के लिए किराया पहले जैसा ही रहेगा।

आठ जोनों में स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय

उदाहरण के लिए, नॉन-एसी कैटेगरी में 500 किलोमीटर की यात्रा पर यात्रियों को 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। हालांकि, उपनगरीय और मासिक सीजन टिकटों के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही, क्रिसमस और नए साल के अवसर पर रेलवे ने आठ जोनों में स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में कुल 244 अतिरिक्त यात्रा लगाए जाएंगे।

दैनिक और साप्ताहिक विशेष ट्रेनें

दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ और आसपास के शहरों को जोड़ने वाले रूटों पर विशेष ट्रेनें चलेंगी ताकि छुट्टियों के दौरान यात्रियों को सुविधा मिल सके। मुंबई-गोवा कॉरिडोर पर भी दैनिक और साप्ताहिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा मुंबई-नागपुर, पुणे-सांगानेर और महाराष्ट्र के अन्य मार्गों पर भी अतिरिक्त सेवाएं शुरू की गई हैं।

