Zuck-Musk के बीच ‘फाइट’ कंफर्म, पढ़ें

Elon Musk ने रविवार को X (पूर्व नाम Twitter) पर पोस्ट करके बताया है कि Meta CEO Mark Zuckerberg के साथ होने वाले उनके मुकाबला का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. यह लाइव स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर होगी. इससे होने वाली कमाई को दान किया जाएगा. पोस्ट में इसके अलावा कोई अन्य जानकारी शेयर नहीं की है।



दरअसल, बीते कुछ महीनों से दोनों के बीच होने वाली फाइट को लेकर खबरें चल रही हैं. हाल ही में Ultimate Fighting Championship (UFS) के प्रेसिडेंट Dana White ने मस्क और जकरबर्ग की फाइट को कंफर्म भी किया था. उन्होंने कहा था कि जल्द ही दोनों के बीच एक फाइट हो सकती है.

Elon Musk ने रविवार को किया ट्वीट :

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

All proceeds will go to charity for veterans.