Mithun Chakraborty:

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 73 साल के एक्टर के सीने में दर्द उठा है, जिसकी (Mithun Chakraborty) वजह से उन्हें अस्पताल की आपातकालीन यूनिट में भर्ती कराया गया है। मिथुन का (Mithun Chakraborty) इलाज चल रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर का हेल्थ अपडेट देते हुए उनके बेटे महाअक्षय का कहना है कि उन्हें रूटिन चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया है।

मिथुन का चल रहा इलाज

हालांकि मिथुन को लेकर उनके एक करीबी का कहना है कि अभिनेता को बेचैनी-सी फील हो रही थी और इसके बाद एक्टर को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां (Mithun Chakraborty) पर उनका इलाज जारी है। इस पर अभी तक अस्पताल ती तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब हर कोई परेशान है और एक्टर के लिए दुआ कर रहा है।

हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे मिथुन

मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस पर रिएक्ट करते हुए एक्टर ने बंगाली में कहा था कि इस सम्मान को पाकर मैं बहुत खुश हूं और मुझे गर्व है। हर किसी को मैं थैंक्यू करना चाहता हूं। एक्टर ने आगे कहा कि मैंने कभी भी किसी से खुद के लिए कोई डिमांड नहीं की, आज मुझे बिना मांगे कुछ मिलने का एहसास हो रहा है। ये बहुत अलग और यूनिक है। साथ ही बेहद अच्छा भी है।

पहले भी मिथुन को करना पड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना

बता दें कि इससे पहले भी मिथुन को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीते साल भी एक्टर को किड़नी स्टोन की परेशानी से जूझना पड़ा था। इस बारे में बात करते हुए एक्टर के बेटे नमाशी का कहना था कि चिंता की बात नहीं हैं और अभिनेता ठीक है। साथ ही किड़नी स्टोर को लेजर सर्जरी से आसानी से ठीक किया जा सकता है।

