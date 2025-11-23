Dubai Tejas Crash : विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया है। विंग कमांडर स्याल दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान विमान दुर्घटना में शहीद हुए। उनकी पत्नी एयरफोर्स की वर्दी में पहुंची। वहीं माता पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

दुबई में एयर शो के दौरान शहीद हुए विंग कमांडर नमांश स्याल हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके पार्थिव शरीर को भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से दुबई से भारत लाया गया। विमान दक्षिणी वायु कमान के बेस पर उतरा, जहां उनके लिए एक औपचारिक सैन्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

वायुसेना अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि

वायुसेना के अधिकारी और सैनिकों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सैन्य विधि खत्म हो जाने के बाद एयरफोर्स की स्पेशल विमान से उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव रवाना कर दिया गया।

चचेरा भाई देगा मुखाग्नि

नमांश स्याल की चिता को मुखाग्नि उनके चचेरे भाई देंगे। नमांश का कोई सगा भाई नहीं है। उनकी इकलौती बेटी है।

नमांश स्याल के ताया जोगिंद्र स्याल ने बताया कि इन दिनों नमांश की पोस्टिंग कोयंबटूर के सैलूर में थी। उनकी पत्नी अफशां एयरफोर्स में पायलट हैं और इन दिनों कोलकाता में प्रशिक्षण पर थीं। उनकी सात वर्षीय बेटी की देखभाल के लिए नमांश के माता-पिता सैलूर में ही थे।

