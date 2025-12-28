Delhi Weather Today : नए साल के आगमन के साथ ही दिल्ली-एनसीआर भीषण सर्दी की चपेट में आ गया है. बर्फीली हवाओं, घने कोहरे और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है कि 3 जनवरी से तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है. फिलहाल क्षेत्र में हल्का कोहरा छाया हुआ है और तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, हालांकि तापमान अभी स्थिर बना हुआ है. IMD का कहना है कि मौसम में यह बदलाव नए साल के जश्न और लोगों की यात्रा योजनाओं पर सीधा असर डाल सकता है.

शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी

IMD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक दिल्ली-एनसीआर में तापमान में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है. इस दौरान दिन का पारा लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि 1 और 2 जनवरी को रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. हालांकि शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है, लेकिन इसका असर केवल कुछ सीमित इलाकों तक ही रहेगा. पूरे एनसीआर में फिलहाल व्यापक स्तर पर शीतलहर की स्थिति बनने के आसार नहीं हैं.

बहुत घने कोहरे के आसार नहीं

दिल्ली-एनसीआर में 2 जनवरी तक करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है. सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है, हालांकि बहुत घने कोहरे के आसार नहीं हैं. 28 दिसंबर को दर्ज आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर 569 पर पहुंच गया.

गुरुग्राम का AQI 499 रहा

वहीं नोएडा में तापमान 21.9 डिग्री के साथ AQI 682, गाजियाबाद में 20.8 डिग्री तापमान और AQI 691 दर्ज किया गया. गुरुग्राम का AQI 499 रहा, जबकि ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर 595 तक पहुंच गया, जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है.

पहला सिस्टम 28 दिसंबर को आएगा

मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहे हैं. पहला सिस्टम 28 दिसंबर को आएगा, जबकि दूसरा 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच प्रभावी रहेगा. इसके चलते जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिलेगी. पर्यटकों को अच्छी बर्फबारी का नजारा मिल सकता है.

उत्तरी पंजाब में हल्की बारिश के आसार

उत्तरी पंजाब में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरा छाया रहेगा. दक्षिण भारत में भी साल के अंत तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. IMD के मुताबिक 3 जनवरी से दिल्ली-एनसीआर में तापमान तेजी से गिर सकता है और मौसम साफ तौर पर करवट ले सकता है.

