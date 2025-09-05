हाइलाइट्स :-

कांग्रेस के ट्वीट से बिहार में बवाल.

एनडीए ने इसे बिहार का अपमान बताया.

नेताओं ने माफी और कार्रवाई की मांग की.

Congress controversial X Post : बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है. मौजूदा वाक्या कांग्रेस की केरल इकाई के एक विवादित X पोस्ट का है जो उसने केंद्र सरकार की जीएसटी दरों में बदलाव करने पर किया था. इस पोस्ट ने बिहार में सियासी तूफान मचा दिया है.

बिहार पर विवादित पोस्ट, विवाद बढ़ने पर किया डिलीट

दरअसल, कांग्रेस की केरल इकाई ने X पर जीएसटी में संशोधन को लेकर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा था: “Bidis and Bihar start with B. Cannot be considered a sin anymore.” यानी बीड़ी और बिहार दोनों ‘B’ से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता. यह ट्वीट बिहार और इसकी पहचान से जुड़ कर लिए जाने के चलते विवादित बन गया और कांग्रेस ने टिप्पणी से उठते विवाद के बाद इसे हटा दिया. लेकिन यह विवाद थमता नहीं दिख रहा.

NDA का पलटवार, संविधान और राष्ट्रविरोधी टिप्पणी

एनडीए नेताओं ने तीखे रुख के साथ इसका विरोध किया. बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि यह ट्वीट बिहार का अपमान है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यही चरित्र है, जो बार-बार सामने आता रहता है.

जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने पोस्ट को शर्मनाक बताते हुए पलटवार करते हुए कहा, “B से बुद्धि भी होती है, जो आपके पास नहीं है! B से बजट भी होता है, जहां बिहार को विशेष सहायता मिलती है, जिससे आपको जलन होती है.” उन्होंने यह भी ऐतराज़ जताया कि कांग्रेस ने देश के समृद्ध इतिहास व लोकतांत्रिक मूल्यों का मजाक उड़ाया है.

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने टिप्पणी को संविधान विरोधी और देशद्रोही बताया. उनके अनुसार, भौतिक रूप से देश की सांस्कृतिक धरोहर पर वार किया गया है. ऐसे लोग देशद्रोही हैं और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए.

यह भी पढ़ें : अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रामलला के किए दर्शन, भूटानी परंपरा में हुआ स्वागत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप