Bihar SIR : SIR विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया. कहा कि वे पूरी प्रक्रिया को मतदाताओं के लिए आसान और स्पष्ट बनाएं. इसी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान आया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र चुनाव आयोग के क्रूर हमले से बच गया.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि मतदाताओं को सूची से हटाए जाने के कारणों के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिए. 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हटाए गए मतदाताओं के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड स्वीकार करने का भी निर्देश दिया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने आधार को एक वैध पहचान पत्र के रूप में मान्यता देने की बात कही, जिसे चुनाव आयोग को स्वीकार करना ही होगा.

चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम

जयराम रमेश ने कहा कि हम इस निर्णय का विशेष रूप से स्वागत करते हैं, क्योंकि यह हमें एक ऐसा अधिकार देता है, जिसकी अनदेखी चुनाव आयोग नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आज के इस आदेश के बाद चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम हो चुका है.

जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल करके संशोधन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सुरक्षा-व्यवस्था स्थापित की है. अब तक चुनाव आयोग का फैसला बाधा डालने वाला और मतदाताओं के हितों के विपरीत रहा है.

