गुजरात में इस वक्त चुनावी सफर धीरे-धीरे अपने अंतिम सफर की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर-शोर से चुनाव के प्रचार में जुटी हुई है। बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होने वाला है। वहीं चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। इसी के साथ जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, तो ऊधर सभी पार्टियों के नेताओं में होर लगी हुई है। बता दें गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेता और चार बार के विधायक जय नारायण व्यास आज उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। वहीं अक्सर चुनाव से पहले ‘आया राम..गया राम’ की पॉलिसी की शुरुआत हो जाती है। ठीक इसी कड़ी में नारायण व्यास ने भी भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का साथ पकड़ लिया है।

Ahmedabad, Gujarat | Jay Narayan Vyas, who quit BJP earlier this month, joins the Congress party along with his son Sameer Vyas. https://t.co/vgbMi4iIKf pic.twitter.com/IR8mnPEBfk