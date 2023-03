अमित शाह ने त्रिपुरा के मूल निवासियों के लिए संवैधानिक समाधान की प्रक्रिया शुरू की: प्रद्योत देबबर्मा

भाजपा और टिपरा मोथा पार्टी (Tipra Motha Party) के बीच गठबंधन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ट्विटर पर टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत देबबर्मा ने कहा कि गृह मंत्री ने त्रिपुरा के मूल निवासियों के लिए संवैधानिक समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इस प्रक्रिया के लिए एक वार्ताकार जल्द ही नियुक्त किया जाएगा, प्रद्योत देबबर्मा ने कहा।

भारतीय जनता पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अगरतला के एक गेस्ट हाउस में पार्टी सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मा के नेतृत्व में टिपरा मोथा पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

“भूमिपुत्र की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए मैं गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं। हमने ब्रू समझौते पर हस्ताक्षर करके 23 साल बाद अपने राज्य में ब्रू लोगों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया और आज हमने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशाल संवाद शुरू किया है कि हमारा अस्तित्व और अस्तित्व सुरक्षित है। गठबंधन और कैबिनेट जैसे मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं हुई, केवल हमारे दोफाओं के हितों पर चर्चा हुई, “देबबर्मा ने बुधवार को ट्वीट किया।

The Home Minister has started the process for a constitutional solution for the indigenous people of Tripura . An interlocutor for this process will be appointed and this will be within a specific time frame . I thank the Home Minister for understanding the genuine problems of… https://t.co/EVVVDPpaHH