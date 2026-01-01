क्राइमविदेश

बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं पर हिंसा, एक और हिंदू को नृशंस तरिके से उतारा मौत के घाट

1 January 2026
Bangladesh Hindu Murder

Bangladesh Hindu Murder : बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक हिंदू की निर्मम हत्या की जा रही है। अभी बीते सोमवार को बिजेंद्र बिस्वास नाम के एक हिंदू युवक की हत्या की खबर सामने आई थी कि, अब बीते कल यानी बुधवार (31 दिसंबर) को एक और हिंदू को निर्मम तरिके से मौत के घाट उतार दिया गया।

जिंदा किया आग के हवाले

मामला देश के शरीयतपुर जिले की है। जहां काम से लौट रहे एक 50 वर्षीय हिंदू व्यक्ति खोकोन दास पर भीड़ ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दास पूरी तरह घायल हो गए। हालांकि भीड़ यहीं नहीं रूकी। घायल दास को अधमरा हालत में ही जिंदा आग के हवाले कर दिया जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

24 दिसंबर को बिजेंद्र बिस्वास की हत्या

बता दें कि 15 दिनों के भीतर लगभग 6 हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं। इससे पहले सोमवार को बिजेंद्र बिस्वास नाम के एक हिंदू युवक को उसके सहकर्मी ने गोली मार दी थी। 24 दिसंबर को एक और हिंदू युवक 29 साल के अमृत मंडल को कथित तौर पर बांग्लादेश में कालीमोहर संघ के हुसैनडांगा इलाके में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला।

18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या

इससे पहले 18 दिसंबर को, 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मयमनसिंह के भालुका में उसकी फैक्ट्री में एक मुस्लिम सहकर्मी द्वारा ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाने पर भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने दास की हत्या कर दी और फिर उसके शव को आग लगाने से पहले एक पेड़ से लटका दिया। वहीं अब 50 वर्षीय खोकोन दास को मौत के घाट उतार दिया गया है।

