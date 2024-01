Share

Macan EV Launched In India

जर्मन की शानदार कंपनी Macan EV ने मार्केट में अपनी एक शानदार कार को पेश किया है। कंपनी की इस इलेक्ट्रिक कार का काफी समय से लॉन्च होने का इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में अब ग्राहकों का इंतजार खत्म हो चुका है। ग्राहक इस कार को Macan EV के नाम से जान सकते हैं। आज हम आपसे इसी कार से जुड़ी जानकारियों को सांझा करने आए हैं।

Macan EV Price In india

भारत में इस कार की कीमत 1.65 करोड़ रुपये एक्स शो-रूम होने वाली है। इस कीमत में इच्छुक ग्राहक इस कार की खरीदी कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस कार के दो वेरिएंट ऑप्शन को पेश किया गया है। इससे पूर्व में भी कार को प्री-बुकिंग के लिए पेश किया जा चुका है। वहीं बात करें उपलब्धता की तो बता दें कि साल के अंत तक उपलब्ध कराया जाने वाला है।

Macan EV Specifications In India

कंपनी ने इस कार में एक ऐसा फीचर दिया है जो इसे “हवा से बात करने वाली” कार बनाता है। मिली जानकारी के अनुसार इसी फीचर के जरिए कार अपने आस-पास की हवा को स्कैन कर सकती है। ग्राहक इस फीचर का इस्तेमाल कई तरह से करने में सक्षम हो सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि इस फीचर को आसपास की सड़कों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकती है. इसके अलावा, कार इस फीचर का इस्तेमाल करके आसपास के वाहनों और लोगों की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि इस फीचर की मदद से कार को सुविधाजनक और सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है।

यह शानदार कार टॉप स्पीड 250 किमी प्रति घंटे है

अगर कार की रेंज 462 किलोमीटर है तो कार दिल्ली से अयोध्या तक बिना रुके 3 घंटे में पहुंच सकती है.

ग्राहक इस स्पीड के साथ कार को बार-बार चार्ज करके ही चला सकते हैं।

कार को फुल चार्ज करने के लिए ग्राहक को 4 से 5 घंटो तक का इंतजार करना होगा।

प्रीमियम कार के रुप में इसे मार्केट में लाया गया है।

630bhp का पावर आउटपुट मिलता है जो 1130Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने सक्षम है।

3.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार यह कार पकड़ सकती है।

800-वोल्ट के सिस्टम आधारित

15 मिनट में कार को 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। इसे लेकर कंपनी ने बड़ा दावा किया है।

सिंगल चार्ज रेंज 462 किलोमीटर है।

