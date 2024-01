Share

Hyundai Creta Facelift 2024: देश की दिग्गज ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी Hyundai ने मार्केट में अपनी SUV Creta का नया दमदार फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है. Creta के इस फेसलिफ्ट वर्जन को 10,99,990 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया है. Hyundai ने इसे 7 वेरिएंट के साथ 6 मोनो टोन कलर ऑप्शन के साथ उतारा है, जिसमें रोबस्ट एमेरॉल्ड पर्ल (न्यू), फियरी रेड, रेंजर खाकी, एबिस ब्लैक, एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे और ब्लैक छत के साथ एटलस व्हाइट कलर ऑप्शंस शामिल हैं. भारतीय मार्केट में Hyundai Creta Facelift की सीधा मुकाबला किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, स्कोडा कुशाक और एमजी एस्टर जैसी गाड़ियों से होगा.

New Hyundai Creta Facelift की कीमत और इंजन

Hyundai Creta Facelift की बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसे आप 25,000 रुपये में बुक कर सकते हैं. क्रेटा फेसलिफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत 10,99,900 रुपये से लेकर 17,23,800 रुपये तक है. नई हुंडई क्रेटा 3 इंजन ऑप्शंस के साथ मिलेगी. इस कार में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है. नई Hyundai Creta में 4 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे. इसमें 6-स्पीड मैनुअल, IVT (Intelligent Variable Transmission), 7-speed DCT (Dual Clutch Transmission) और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल हैं.

कैसा है नई Hyundai Creta का इंटीरियर

नई क्रेटा के इंटीरियर की बात करें तो इसमें एक बड़ा अपग्रेड किया गया है. इसमें 2 10.25-इंच स्क्रीन, एक बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट और एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऐड किया गया है. इसके अलावा, डैशबोर्ड में नए डिज़ाइन एलिमेंट जोड़े गए हैं और फ्रेश टेक्सचर के साथ केबिन एक्सपीरियंस को शानदार करने की कोशिश की गई है.

New Hyundai Creta Facelift में हैं 36 Safety फीचर्स

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta Facelift) अपने बेस वेरिएंट से ही 36 Safety Features ऑफर कर रही है जिसमें 6-एयरबैग, ईएससी, वीएससी, ऑल-राउंड डिस्क ब्रेक और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंटर सीटबेल्ट शामिल होंगे.

नई Hyundai Creta में Bluelink कार टेक्नोलॉजी है, जो 70 से ज्यादा ब्लूलिंक कनेक्टेड कार फीचर्स से लैस है. इसमें एडवांस कनेक्टेड कार एक्सपीरियंस के लिए 148 इन-बिल्ट वॉयस कमांड्स हैं. बिना इंटरनेट के भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें 62 Hinglish Voice Command सिस्टम है. Alexa की कमांड भी आप इसमें दे सकते हैं- जैसे ही Alexa, Please Turn on my car AC.

जर्नी को मजेदार बनाएंगी ये नए फीचर्स

म्यूजिक लवर्स के लिए नई Hyndai Creta में इन-बिल्ट Jio Savaan App है, जिसके साथ 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता, वो भी 16 अलग-अलग भाषाओं के साथ. स्क्रीन पर सॉन्ग्स की लीरिक्स भी दिखाई देंगी. इसके अलावा इस कार में Bose के स्पीकर्स फिट किए गए हैं, जो थिएटर वाला इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देते हैं.

कंपनी का कहना है कि लैग स्पेस और शॉल्डर स्पेस के लिए इसमें Luxury स्पेस दिया गया है. इसके अलावा कार में मौजूद फंक्शंस की बात करें तो इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ADAS अलर्ट्स और इंफॉर्मेशन शामिल है. वहीं इसमें यूजर्स की सहूलियत के लिए Blind-Spot व्यू मॉनिटर सिस्टम है. इसमें एडवांस Eco, Normal, और Sports Mode भी है.

